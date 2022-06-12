سامح شكرى: نتطلع للتفاهم المشترك مع لاتفيا لتناول قضية حقوق الإنسان

قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن ما حققته مصر فى الإصلاح الاقتصادى يتيح للشركات فى لاتفيا الحصول على الحوافز القائمة والتواجد فى المناطق الجغرافية، لافتا إلى أنه تم التباحث فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية بما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، وسد النهضة، والأوضاع فى سوريا وليبيا.

وأضاف "شكرى"، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يتطلع للتفاهم المشترك مع الجانب اللاتفى لتناول قضية حقوق الإنسان بكثير من التفهم والأسلوب الأمثل للتعامل معها فى إطار الحرص على تبادل العلاقات المتبادلة بين مصر ولاتفيا.

