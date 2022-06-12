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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد الجوية تعلن استقبال كتل باردة من أوروبا وانكسار الموجة الحارة

كتل هوائية باردة
كتل هوائية باردة

أكدت إيمان شاكر، رئيس وحدة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الموجة الحارة ستنتهي اليوم الأحد ،  حيث ستنخفض بحوالي 8 درجات مئوية، لتسجل العظمي بالقاهرة 35 درجة مئوية، لتعود درجات الحرارة الطبيعية على أغلب مناطق الجمهورية، في مثل هذا التوقيت من العام، باستثناء جنوب الصعيد.

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة في القاهرة بلغت السبت 43 درجة مئوية في الظل، و التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بإرتفاع درجات الحرارة.
 

وأضافت منار غانم، في تصريح لها، أن نسب الرطوبة في فصل الصيف ستكون أعلى من الآن.

وأوضحت أن هناك كتل هوائية باردة ستدخل على مصر اليوم الأحد على بعض محافظات مصر،  وتبدأ الكتل الهوائية في التغير من الجنوب الغربي إلي الشمال الغربي القادم من جنوب أوروبا.  

وتابعت بدءا من اليوم الأحد ، ستخف الموجة الحارة من حدتها وتنخفض درجات الحرارة خلال فترة النهار  ٨ درجات مئوية، ومتوقع أن تكون درجة الحراره في القاهرة ٣٥ درجة مئوية.

الأرصاد الجوية الموجة الحارة درجات الحرارة نسب الرطوبة محافظات مصر الكتل الهوائية

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