منظمة الأغذية والزراعة: مصر بالمركز الخامس عالميًا في إنتاج الطماطم

أعلن الحساب الرسمي لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو" عبر موقع "تويتر: أن مصر تأتى في المركز الخامس في إنتاج الطماطم، بعد كل من الصين، والهند وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، ويأتي بعدهم كل من إيطاليا وايران وأسبانيا والمكسيك والبرازيل.

يذكر ان قال الدكتور محمد أنور عضو غرفة صناعة الغذاء باتحاد الصناعات، إنه تم عقد مؤتمر سلامة الغذاء بمشاركة القطاع الخاص و اتحاد الصناعات، موضحًا أن هذا الحدث شارك فى تنظيمه منظمة الصحة العالمية و منظمة الفاو و أنه تم اختيار يوم 7-6، هو اليوم العالمي لـ سلامة الغذاء.



وأضاف عضو غرفة صناعة الغذاء باتحاد الصناعات، خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن ما يقومون به هو جزء من المسئولية المجتمعية، وأن الجميع يجتمع من أجل توفير بيئة صحية لسلامة الغذاء بمصر.

ويصادف 7 يونيو من كل عام اليوم العالمي لسلامة الغذاء، والذي يهدف إلى توعية جميع الأشخاص بضرورة اتباع بعض الخطوات للحفاظ على سلامة الغذاء وعدم التسمم.