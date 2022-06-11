الفاو: الحرب الروسية قد تترك 19 مليون شخص يعانون من الجوع المزمن

في قلق من أزمة عالمية طاحنة، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا لها تأثير كبير على أسواق الغذاء العالمية ويمكن أن تترك 11 إلى 19 مليون شخص آخرين يعانون من الجوع المزمن، وفق ما ذكرت صحيفة بيزنس استاندرد.

وصرح المتحدث باسم الفاو بوبكر بن بلحسن للصحفيين بأن البلدين المتحاربين هما منتجان رئيسيان للسلع الزراعية في العالم ، بحصة مجتمعة تبلغ حوالي 30 في المائة من صادرات القمح العالمية.

وقال إن أكثر الدول تضررا من الصراع تقع في منطقة إفريقيا.

واستشهد المتحدث بأحدث تقرير عن توقعات الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة، والذي أشار إلى احتمال تشديد أسواق السلع الغذائية في عام 2022 بسبب "ارتفاع أسعار المدخلات ، والمخاوف بشأن الطقس ، وزيادة عدم اليقين في السوق".

ذكر بلحسن إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الدولية من المتوقع أن يرفع فواتير استيراد الغذاء العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 1.8 تريليون دولار في عام 2022.

وأضاف أن "فواتير الاستيراد المرتفعة تعكس بشكل رئيسي ارتفاع تكاليف، حيث من المقرر أن تواجه العديد من الدول، وخاصة الدول الضعيفة اقتصاديًا ، فواتير أعلى بينما تستورد كميات أقل من المنتجات".