الغذاء والدواء الأمريكية: لقاح فايزر آمن للأطفال أقل من 5 سنوات

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الإثنين، أن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" أمن وفعال للأطفال أقل من 5 سنوات.

وكانت توصلت المفوضية الأوروبية وشركتا "فايزر" و"بيونتيك" لتصنيع الأدوية إلى اتفاق لتلبية احتياجات الدول الأعضاء بشكل أفضل من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت المفوضية ، في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي، أن هذا الاتفاق سيضمن حصول الدول الأعضاء على اللقاحات عندما تحتاج إليها، بما في ذلك اللقاحات الخاصة بالمتغيرات الفيروسية المستقبلية إذا تم التصريح بها، حتى تتمكن من الاستجابة لأي تطورات وبائية في وقت لاحق من هذا العام ومواصلة دعم البلدان الشريكة على مستوى العالم.

وأضاف البيان أن هذه الاتفاقية ستعمل مع فايزر-بيونتيك على تكييف جداول التسليم التعاقدية المتفق عليها في الأصل، حيث سيتم الآن تسليم الجرعات المقررة لشهر يونيو وطوال الصيف في سبتمبر وأثناء فترة الخريف وشتاء 2022، حيث من المرجح أن تحتاج الدول الأعضاء إلى مخزون إضافي من اللقاحات للحملات الوطنية والوفاء بالتزاماتها التضامنية الدولية.

من جانبها، قالت ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الصحة وسلامة الغذاء:" أرحب باتفاق اليوم بشأن ترتيبات توصيل أكثر مرونة للقاح فايزر-بيونتيك، ، حيث يلبي هذا التعديل المخاوف المشروعة بشأن مطابقة العرض والطلب، مع ضمان أمن إمدادات اللقاح ومتى كان ذلك ضروريًا في وقت لاحق من العام".