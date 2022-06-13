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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طعنها فى رقبتها.. الإعدام يواجه قاتل والدته فى المقطم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على عاطل، بعدما قتل والدته بمنطقة المقطم، عقب التعدى عليها بسلاح أبيض، جاء ذلك بعد أن تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الأهالى، بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم العثور على جثة سيدة بها طعنات، إحداها في الرقبة وتم نقلها إلى المشرحة.
وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكب الواقعة، نجلها بسبب سوء سلوكها وتم ضبط المتهم واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

 

العقوبة من القانون

 

نص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

ونص القانون فى المادة 234 منه على أن:" من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

وأوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به  تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى . 
 

المقطم جثة سلاح ابيض عاطل قانون العقوبات

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