اقتراح برغبة لإعادة رصف طريق كفر داود - السادات بالمنوفية

وجه النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان اقتراح برغبة عملاً بحكم المادة (133) من الدستور ، والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس لكل من المهندس رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى ، ورئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى فرع الدلتا ، ومدير عام هيئة الطرق والكباري بالمنوفية بشأن إعادة رصف طريق كفر داود .. السادات بمحافظة المنوفية ، بداية من كفر داود حتي كمين السادات نظراً للتكدس الرهيب الذي يحدث يومياً من انتقال العاملين بالمصانع من وإلي مدينة السادات.

وقال النائب أحمد أبو زيد في المذكرة الايضاحية للاقتراح إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت إنجازات كبيرة في شبكة الطرق والكبارى وتشييد الكثير من المحاور ، إلى جانب الإنجاز الكبير في البنية التحتية، إلا أننا نجد بأن هناك طريق حيوى هو طريق " كفر داود - السادات " بمحافظة المنوفية لا يمت بأى شكل من الأشكال لأى هيئة توليه اهتماماً حيث أنه غير ممهد على الإطلاق ، وبه الكثير والكثير من الحفر والمطبات ومتأكل من طرفيه مما أدى إلى وقوع الكثير من الحوادث عليه وزهقت عشرات الأرواح.

وأضاف " عضو لجنة الإسكان " أن هذا الطريق من الطرق الحيوية حيث يخدم المناطق الصناعية بمدينة السادات ، وتسير عليه الكثير من العربات المحملة ببضائع ومواد خام للمصانع وأيضاً يخدم جامعة مدينة السادات والمناطق السكنية بالمدينة ، وكذلك تسير عليه سيارات الأجرة ، والسيارات الملاكى ، بمعنى أن هذا الطريق يخدم محافظة المنوفية ، والمحافظات المجاورة وهناك عملية ضغط مرورى على هذا الطريق ذهاباً وإيابا ، وعلى الرغم من أهمية هذا الطريق ، إلا أنه يعانى من عدم إعادة رصفه وتوسعته وعدم الاهتمام به من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.

وطالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب بإحالة الاقتراح برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس لمناقشته في حضور المسئولين وإعادة رصف طريق كفر داود - السادات بمحافظة المنوفية ، بداية من كفر داود حتي كمين السادات كونه طريق حيوى وهام.