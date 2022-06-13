فرص عمل برة وجوة.. القوى العاملة: تخصصات طبية للمصريين بالسعودية برواتب تصل لـ 50 ألف ريال.. واليوم آخر موعد لقبول 40 وظيفة بالوادي الجديد

القوى العاملة:

تعيين 416 شابا وإعانة اجتماعية وصحية لـ40 عاملا غير منتظم

بـ راتب من 16 لـ 50 ألف ريال .. فرص عمل لتخصصات طبية للمصريين بالسعودية

القوى العاملة: بدء تلقى الطعون على كشوف أسماء مرشحي مجالس إدارة 29 نقابة

بـ رواتب مجزية| آخر موعد لقبول 40 فرصة عمل بالوادي الجديد

تعيين شباب

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 47 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ 17 عاملا غير منتظم ، وصرف 5428 جنيها رعاية صحية لـ 23 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 38 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 416 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شاب "قادر باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1488 من راغبي عمل منهم 14 " قادرون باختلاف " ، فضلا عن استخراج 376 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 273 منشأة ، وأسفر عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة ، فضلاً عن عمل 8 حملات تفتيشية على 13 منشأة ، كما تم بحث 63 شكوى عمالية فردية .

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 78 منشأة ، يعمل بها 6616 عاملا ، وأسفر عن تحرير 25 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث شكوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



فرص عمل برواتب مجزية

كما أعلن الوزير أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير عدد من فرص العمل بالتعاون مع شركة طبيبك الطبية المحدودة وشركة الابتسامة الجميلة.



توفير جميع الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستوصف من المصريين وعن طريق وزارة القوى العاملة ، برواتب تتراوح بين 16 ألفا و50 ألف ريال سعودي ومزايا أخرى.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقي تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض في إطار الجهود المبذولة لتسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف أن الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي في الرياض تفاوض مع شركة طبيبك الطبية المحدودة وشركة الابتسامة الجميلة على عدد من التخصصات يتم استيفائها من الأطباء المصريين وهي : اخصائيات عيون براتب 16000 ريال بالإضاف إلي نسبة 10 %من صافى دخل العيادة بعد تحقيق ضعف الراتب، وأخصائيين أنف وأذن وحنجرة براتب 16000 ريال بالإضافة إلي نسبة 10 %من صافى دخل العيادة بعد تحقيق ضعف الراتب.

وأضاف الملحق العمالي بالرياض فرص عمل لأخصائيين أطفال الراتب 15000 ريال بالإضافة إلي نسبة 10 %من صافى دخل العيادة بعد تحقيق ضعف الراتب، واستشارى جراحة التجميل براتب 50 ألف ريال شاملا السكن، بالإضافة إلي نسبة 10 %من صافى دخل العيادة بعد تحقيق ضعف الراتب، والبدلات الأخرى .

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي : إنه سيتم المقابلات الشخصية بمقر وزارة القوى العاملة بالقاهرة أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس،ويتم توقيع العقود بعد صياغتها طبقا لنظام العمل السعودي.



40 وظيفة بالوادي الجديد

وفي سياق مختلف أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد بالتنسيق مع جمعية رجال أعمال إسكندرية بالخارجة ، أن أخر موعد لقبول طلبات راغبي العمل على 40 فرصة عمل على وظيفة أخصائي خدمات مالية برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوب اليوم الأثنين .

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أنه يشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية ، وأدى الخدمة العسكرية، والسن لا يزيد عن 30 سنة ، ومؤهل عالى مناسب ، وحسن الخلق وخبرة في الأعمال الإدارية والخدمية الميدانية ، ومن أبناء قرى مركز الخارجة ، وسوف يحصل المتقدم علي مزايا تتمثل في راتب شهري ثابت وحوافز شرية وتأمينات اجتماعية وصحية وفرص للترقية بالجهاز الإداري للجمعية.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، أن الطلبات والمقابلات الشخصية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، وذلك بمكتب عمل الخارجة ، ومكتب تشغيل الخارجة ، ومكتب عمل باريس ، ومكتب عمل بولاق ، وسوف يتم الاختيار بمعرفة لجنة من الجمعية لمن تجاوزوا المقابلة الشخصية من المتقدمين .

طُعون

من ناحية أخرى أكد سعفان إن اليوم الاثنين سيتم الطعون علي الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة.

وتشمل الكشوف الأولية نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية ، والنقل الجوي ، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما تشمل نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأكد وزير القوي العاملة ، أن الوزارة حريصة على تنظيم العملية الانتخابية للمنظمات النقابية، حيث شكلت لجنة عليا مشرفة عليه برئاسته، تتابع العملية الانتخابية على مدار ٢٤ ساعة، من خلال غرفة مركزية بديوان الوزارة، وغرف متابعة تابعة لها بمديريات القوى العاملة علي مستوى ٢٧ محافظة.

وأوضح سعفان ، أنه من المقرر أن يتم غدا الثلاثاء البت في الطعون علي أسماء المرشحين، وإعلان الكشوف النهائية 15 يونيو الجاري، علي أن تجري الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.