الكرملين: بوتين سيلتقي ويتكوف اليوم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "الكرملين"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا والولايات المتحدة والصين تعترف بإمكانية عقد قمة ثلاثية تجمع قادة الدول الثلاث، لكنه أكد أن الاجتماع لم يُحسم بعد، ولا يوجد تصور واضح بشأن جدول أعماله المحتمل.

وقال بيسكوف، في تصريحات لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إن الأطراف الثلاثة تقر نظريًا بإمكانية عقد اللقاء، موضحًا أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق بشأن تفاصيله أو الموضوعات التي ستُطرح خلاله.



