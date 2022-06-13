عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: مشروع روضة السيدة 2 سكن بديل للمناطق غير الآمنة

صدى البلد

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية الموقف التنفيذى لمشرع الطيبى ( روضة السيدة 2 ) بمنطقة السيدة زينب.


رافق المحافظ في جولته جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية،  واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، وعدد من قيادات المحافظة.


وأكد محافظ القاهرة أن مشروع روضة السيدة 2  يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة كسكن بديل للمناطق غير الآمنة وغير المخططة .
 

ويقام المشروع على مساحة ٧.٨٩ فدان بتكلفة  ٥٤٩ مليون جنيه ومن المنتظر الانتهاء منه بداية العام القادم ، ويتضمن إقامة ٩ عمارات تضم ٥٧٢ وحدة سكنية و٦ وحدات إدارية ومبنى خدمي ومبنى حضانة وملعب.
كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة مشروع روضة السيدة ١ لمتابعة أعمال الأمن والصيانة به  ، ومدى الالتزام بنوعية الأنشطة التجارية المسموح بها بالمنطقة والاطمئنان على توافر كافة الخدمات اللازمة للقاطنين بالمشروع .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط قياسي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 200 جنيه

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

مستمر بشروط قاسية.. تفاصيل جلسة مجلس ادارة الأهلي وموسيماني.. فيديو

ترشيحاتنا

المنصات سلاحهم والكلمة رصاصهم.. مرافعة النيابة العامة في قضية عائشة خيرت الشاطر

مهاجما الفيدرالي الأمريكي.. محمد العريان: الولايات المتحدة تمر بفترة ركود تضخمي

في جلسة عائشة الشاطر .. ننشر التقرير الطبي لـ شقيق باسم عودة

براءات اختراع .. منح 70% من العلامات التجارية للمصريين

محمود عزت وبديع .. تأجيل محاكمة قيادات الإخوان في أحداث المنصة

إهانة لينا.. مديحة حمدي : زوجي قبل وفاته حذرني من خلع الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف عن فضائح.. هل ساهم مؤتمر الأهلي في تخبط أعضاء اتحاد الكرة؟

مبحبش افتكره.. كواليس مشهد جريء دفع الراقصة صفوة لاعتزال التمثيل

راغب علامة يشعل احتفالية صيفية بالقاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

فيديو

الطبيب المزيف.. ‏سقوط نصاب يمارس الطب ويكشف على المرضى دون مؤهلات| فيديوجراف

أجريت عمليات تجميل بـ100 ألف دولار.. تصريحات داليا نعيم تضعها في مرمى النقد

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ