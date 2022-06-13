محافظ القاهرة: مشروع روضة السيدة 2 سكن بديل للمناطق غير الآمنة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية الموقف التنفيذى لمشرع الطيبى ( روضة السيدة 2 ) بمنطقة السيدة زينب.



رافق المحافظ في جولته جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، وعدد من قيادات المحافظة.



وأكد محافظ القاهرة أن مشروع روضة السيدة 2 يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة كسكن بديل للمناطق غير الآمنة وغير المخططة .



ويقام المشروع على مساحة ٧.٨٩ فدان بتكلفة ٥٤٩ مليون جنيه ومن المنتظر الانتهاء منه بداية العام القادم ، ويتضمن إقامة ٩ عمارات تضم ٥٧٢ وحدة سكنية و٦ وحدات إدارية ومبنى خدمي ومبنى حضانة وملعب.

كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة مشروع روضة السيدة ١ لمتابعة أعمال الأمن والصيانة به ، ومدى الالتزام بنوعية الأنشطة التجارية المسموح بها بالمنطقة والاطمئنان على توافر كافة الخدمات اللازمة للقاطنين بالمشروع .