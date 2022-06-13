أستاذ أمراض تناسلية وعقم: 6 % فقط من الأمراض الجلدية معدية .. فيديو

قال الدكتور حامد عبدالله أستاذ الجلدية والتناسلية والعقم بكلية الطب في جامعة القاهرة، إنّ من أكثر الأمور المسببة للقلق من مرض البهاق هو التسمية الخاطئة بـ"البَرَص"، مشددًا على أن البرص ليس من الأمراض الجلدية ولا توجد تسمية علمية له.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن مريض البهاق يعاني من التنمر وطريقة التعامل معه من قبل المجتمع، حيث ينظر إلى البهاق نظرة يغلب عليها الخوف من المرض وعدم التلامس.

وتابع، أن معظم الأمراض الجلدية غير معدية، لكن أسوأ ما يعانيه مريض البهاق هو خوف الناس من مصافحته، وهو ما ينطبق على مصابي الصدفية بسبب وجود بعض القشور، مردفًا: "الأمراض الجلدية التي تنقل العدوى بمجرد المصافحة لا تزيد عن 6% من إجمالي الأمراض الجلدية". وأشار، إلى أن مصاب الأمراض الجلدية حساس للغاية لأنه مصاب بالمرض في أماكن ظاهرة من جسمه، لافتًا إلى أن مرض البهاق ليس وراثيا لكنه مناعي بخلفية وراثية.



