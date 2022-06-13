ضبط 25 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية على المخابز والأسواق أسفرت عن :

أولاً بمركز بدر تم ضبط :

- ٢٥ عبوة مبيدات منتهية الصلاحية .

- ٢٠ شيكارة كيماوي مدعم في احد المحلات قام أحد الأشخاص بتجميهم بغرض البيع فى السوق السوداء

- ٥ محلات مختلفة الأنشطة غير معلنه عن أسعار السلع .

وبمركز كفر الدوار تم ضبط بدال تموين وذلك لقيامه باستخدام الماكينات الخاصة ببدال تمويني آخر داخل المحل الخاص بغرض الحصول على كسب غير مشروع .

مخبز بلدي وذلك لقيامه بتجميع ٤ شكائر دقيق بلدي زنه ٥٠ كجم ولعدم تواجد الماكينة الخاصة بالمخبز أثناء تواجد الحمله بالمخبز .

مصنع شوكولاته وذلك لقيامه بإنتاج شوكولاتة بدون ترخيص مقلداً علامات تجارية شهيرة وتم التحفظ على "٦شكائر بروتين وكاكاو باجمالى ١٥٠كجم - ٢٠٠كجم سكر سائب - ١٠٠كجم هادر و يتم تدويره مره اخرى - ٤٨٠كجم منتج نهائي للمصنع - كمية من الكراتين الفارغة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.