موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 35 سفينة

سجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 35 سفينة خلال عمليات التداول، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 7سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامه ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات و سفينة بضائع عامة.

وسجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .