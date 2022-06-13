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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب بـ العيد الرابع لتأسيسها

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب

هنأ حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة الذكرى الرابعة على تدشين وانطلاق كيان احتضن الشباب من مختلف الإيديولوجيات والتيارات السياسية ليكون نموذجًا يحتذى به في إثراء الحوار لخدمة وبناء الوطن.

وقال الدكتور عصام خليل، في بيان صحفي، إنه يسعدنا  حضور ومشاركة الحزب بعدد من شبابه داخل التنسيقية بهدف الوصول إلي مصر اللى بنحلم بيها علشان بالعطاء والعمل والاجتهاد؛ متمنيًا التوفيق الدائم والازدهار للتنسيقية في مسارها الوطني، وكل عام يضاف لها الجديد وتكون في خطوة للأمام.

واحتفلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الأحد، بالسنة الرابعة لتأسيسها ، وأكدت التنسيقية أننا كنا ومازلنا حريصين على تنمية الحياة السياسية، والعمل المشترك، انطلاقاً من الإيمان المطلق بالحوار بين القوى والتيارات المختلفة وإعلاءً للمصلحة الوطنية من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

وقالت التنسيقية فى بيان لها، “ خلال السنوات الأربع الماضية، قدمنا العديد من الأوراق والملفات والحملات والمبادرات، كما شاركنا بقوة في جميع المؤتمرات، والمنتديات فقدمنا نموذجا للشباب السياسي في جميع المواقع منها التنفيذية، فكانت ثقة القيادة السياسية بتعيين 6 من أعضاء التنسيقية نوابًا للمحافظين دعمًا لمزيد من العمل والجهد، ومنها التشريعية فقد خوضنا معركة الانتخابات البرلمانية، وحصلنا على 48 مقعدًا بالانتخاب والتعيين، في مجلسي النواب والشيوخ، وكذا العديد من المناصب التنفيذية والإدارية.

وأضافت التنسيقية،” نحن ننطلق، اليوم، نحو السنة الخامسة عازمين أن نبذل قصارى جهدنا على كافة المستويات، وفي مختلف القضايا لنضع بأيدينا لبنه في بناء الجمهورية الجديدة التي نصبو إليها بعزيمة، إيمان، وثقة، متمسكين بأهدافنا التي توافقنا عليها، وتنوعنا الذي يعد نقطة قوة تجمعنا وتوحدنا على أرضية واحدة وهي مصلحة الوطن، وموجهين الشكر لكل من دعم وساند تجربتنا وشاركنا الحلم، آملين في استمرار  نجاح تجربتنا ونقلها من جيل لآخر بأمانة وجدية لإثراء الحياة السياسية، وإرساء قواعد للعمل السياسي، قوامها احترام الرأي والرأي الآخر، وأن الوطن يتسع لنا جميعا، ولنجدد القسم بأن نحافظ علي اختلافنا من أجل مصلحة الوطن”.

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