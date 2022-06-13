بلومبرج: عواقب وخيمة تهدد بتفكك الاتحاد الأوروبي حال انضمام أوكرانيا

أفادت وكالة "بلومبرج” للأنباء، في تقرير لها، أن منح أوكرانيا العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي قد يتسبب في تداعيات وعواقب وخيمة قد تؤدي إلي القضاء علي الكتلة.

وحسب الوكالة الأمريكية فإن منح العضوية الكاملة لأوكرانيا الآن من شأنه أن يخلق العديد من المشاكل الجديدة للاتحاد الأوروبي لدرجة أنه قد يقضي على الكتلة، أو حتى تفككها.

وأشارت “بلومبرج” إلي أن التحذير ينطبق على قبول مولدوفا أو جورجيا، وحتى ألبانيا ومقدونيا الشمالية ودول البلقان الأخرى الموجودة بالفعل في قائمة الانتظار.

وقد يكون تسريع عضويتها فكرة سيئة ليس فقط لأن هذه البلدان، اقتصاداتها وأجهزتها القضائية والمؤسسات الأخرى، ليست جاهزة.

وسيكون ذلك أيضا متهورا لأن الاتحاد الأوروبي لم يحل أبدا توترا جوهريا بين التوسيع والتعميق، أي قبول أعضاء جدد مقابل دمج الأعضاء الحاليين.

وحسب “بلومبرج” فإن الانضمام يستغرق سنوات أو عقود، يجب خلالها على الدول المتقدمة بطلبات اعتماد جميع قوانين الاتحاد، ولكن بمجرد دخولها، لن تتمكن بروكسل من استبعادها.

ووقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير، وفي مايو تلقت المفوضية الأوروبية استبيانا كاملا من كييف لبدء المفاوضات.

وتدعم بعض البلدان، جمهورية التشيك وبلغاريا وبولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا، فكرة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن لا يوافق الجميع على ذلك.