وكيل خطة وموازنة النواب: الدولة تحملت زيادة أسعار الطاقة 4 أضعاف عالميا

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تحملت زيادة أسعار الطاقة والغاز رغم ارتفاعها 4 أضعاف عالميا.

وتابع عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "الزيادات العالمية التي حدثت في أسعار الغاز أثرت علي تكلفة انتاج الكهرباء".

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “ارتفاع أسعار الغاز عالميا 4 أضعاف حتي الآن”، مضيفا: "العالم كله يتعرض لموجة تضخمية عالمية تؤثر علينا وهو أمر خارج عن إرادة الدولة".

وأكمل وكيل لجنة الخطة والموازنة: "الرئيس السيسي حريص علي عدم تأثر المواطن بأي تداعيات للأزمة العالمية الراهنة".