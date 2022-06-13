أكاديمي: مجمع الإنتاج بمدينة السادات نواة لتطوير سلالة الثروة الحيوانية

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن مصر في عز الأزمات العالمية تصدر كميات كبيرة من الحاصلات الزراعية تصل لـ 5.6 مليون طن للخارج.

وتابع أبو اليزيد، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج " صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات نواة لتطوير سلالة الثروة الحيوانية.

ونوه إلي أنه أول مرة تتكاتف الدولة مع القطاع الخاص وأكاديمية البحث العلمي في هذا المشروع الضخم.



وأوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

واختتم أن الدولة المصرية تعمل حاليا على توفير مراكب للصيادين، مشيرا إلى أنه جاري حاليا تحسين سلالات الحيوانات في مصر، لترفع إنتاج رأس الماشية من 6 لترات لبن إلى نحو 25 لترًا.