أستاذ زراعة: مشروع مجمع الإنتاج بمدينة السادات نواة لتطوير سلالة الثروة الحيوانية

قال الدكتور أحمد ابو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات نواة لتطوير سلالة الثروة الحيوانية.

وتابع أبو اليزيد، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج " صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الدولة المصرية تعمل حاليا على توفير مراكب للصيادين، مشيرا إلى أنه جاري حاليا تحسين سلالات الحيوانات في مصر، لترفع إنتاج رأس الماشية من 6 لترات لبن إلى نحو 25 لترًا.

ونوه إلي أنه أول مرة تتكاتف الدولة مع القطاع الخاص وأكاديمية البحث العلمي في هذا المشروع الضخم.



