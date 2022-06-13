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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس حقوق عين شمس يوافق على تكليف معيدين جدد فى مختلف الأقسام

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

عقد اليوم مجلس كلية الحقوق برئاسة الدكتور محمد صافى عميد الكلية ، وقد ناقش المجلس عدة موضوعات، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ووافق على تكليف اثنا عشر معيدا بمختلف الأقسام العلمية من دفعة دور مايو لعام ٢٠٢١.

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كما تابع المجلس سير امتحانات نهاية العام لمرحلتى الليسانس والدراسات العليا، وأكد على ضرورة إعلان جميع النتائج قبل نهاية الشهر القادم.

وأشاد المجلس بالدور الكبير الذى تقوم به لجنة أخلاقيات البحث العلمى فى احترام مقتضيات الأمانة العلمية عند إعداد رسائل الدكتوراه، وبالردع العام والخاص الذى حققه إنشاء اللجنة.

كلية الحقوق الدكتور محمد صافي عميد الكلية الدكتور محمود المتيني جامعة عين شمس Jobs Education

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