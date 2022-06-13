مجلس حقوق عين شمس يوافق على تكليف معيدين جدد فى مختلف الأقسام

عقد اليوم مجلس كلية الحقوق برئاسة الدكتور محمد صافى عميد الكلية ، وقد ناقش المجلس عدة موضوعات، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ووافق على تكليف اثنا عشر معيدا بمختلف الأقسام العلمية من دفعة دور مايو لعام ٢٠٢١.

كما تابع المجلس سير امتحانات نهاية العام لمرحلتى الليسانس والدراسات العليا، وأكد على ضرورة إعلان جميع النتائج قبل نهاية الشهر القادم.

وأشاد المجلس بالدور الكبير الذى تقوم به لجنة أخلاقيات البحث العلمى فى احترام مقتضيات الأمانة العلمية عند إعداد رسائل الدكتوراه، وبالردع العام والخاص الذى حققه إنشاء اللجنة.