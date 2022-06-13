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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خائف من الحرب.. جون سينا يحقق حلم أوكراني مصاب بمتلازمة داون

جون سينا يلتقي بشاب
جون سينا يلتقي بشاب أوكراني مصاب بمتلازمة داون

التقى نجم المصارعة العالمي “جون سينا” بشاب هارب من الحرب في أوكرانيا ومن أصحاب الهمم، ليحقق حلم الشاب الأوكراني بلقاءه.

ووفقا لموقع “نيوز 18” لمع اسم “جون سينا” في عالم المصارعة، ولكنه استطاع تجسيد شعار “لا تستلم أبدا” من خلال مساعداته ودعمه وأعماله الخيرية المستمرة.

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ويعد جون سينا أحد المصارعين القلائل الذين حققوا انتقالا ناجحا من عالم المصارعة إلى هوليوود عبر التمثيل في عدد من الأفلام الشهيرة ومنها أدوار بطولة تصدرت عناوين صحف العالمية.

ومن المعروف أن جون سينا أيضا شخص لطيف ومتواضع، ويبذل قصارى جهده لرسم الابتسامة على وجه معجبيه وخاصة الصغار منهم.

وفي هذه الحالة، قام جون سينا بزيارة أحد المعجبين الشباب الذين يعانون من متلازمة داون الذين فروا من أوكرانيا التي مزقتها الحرب مع والدته لقضاء بعض الوقت.

وكان قد سمع سينا عن هروب المراهق ميشا ووالدته من منزلهما الذي دمرته الحرب في ماريوبول، وقال: “قوة وشجاعة الأم التي ضمنت أن يكون لها مستقبل في مكان آخر أمر ملهم للغاية”.

كان قد قرر سينا لقاء الشاب، بعد أن نشرت والدته أن نجمه المفضل هو جون سينا، وطلبت عبر مواقع التواصل الإجتماعي لقاءه لتحفيز ابنها خلال رحلته إلى بلد أخرى.

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