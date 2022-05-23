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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوبر داون يشارك في المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ24

صدى البلد

أعلن المخرج أسامة شعبان مشاركة فيلمه الوثائقي "سوبر داون" ضمن فعاليات الدورة الـ24 للمهرجان القومي للسينما المصرية، والتي تقام تحت شعار "السينما إبداع لا يتوقف".

 


وقال مخرج الفيلم أسامة شعبان -لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الفيلم سينافس ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية بالمهرجان، موضحا أن مشاركات فيلم "سوبر داون" بالمهرجانات السينمائية وصل حتى الآن إلى 11 مهرجانا ما بين محلي ودولي، حيث شارك مؤخرا في الدورة الخامسة من مهرجان العودة السينمائي الدولي وحصل على جائزة "هيلين كلير"، وشارك أيضا في الدورة العاشرة من مهرجان أيام الرباط السينمائية لأفلام حقوق الإنسان بالمغرب وحصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي.
"سوبر داون" فيلم وثائقي يدعم فكرة دمج أصحاب متلازمة داون في المجتمع، ويسعى لتغيير نظرة المجتمع السلبية تجاه هؤلاء الأشخاص على أنهم مختلفون ولا يملكون من القدرات العقلية والإبداعية التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم، ويقدم الفيلم رسالة أساسية وهو تصحيح هذا المفهوم الخاطئ، وذلك من خلال تقديم نماذج موجودة في المجتمع من أصحاب القدرات الخاصة محققين إنجازات وبطولات لم يحققها الأشخاص الأسوياء.

 


الفيلم يشارك في بطولته مجموعة من الأبطال الرياضيين الذين يحتذى بهم، منهم مريم وجيه بطلة العالم في السباحة والحاصلة على أكثر من 50 ميدالية وهي أيضا أول فنانة تشكيلية من متلازمة داون تلتحق بكلية الفنون الجميلة، بالإضافة إلى كريم محمد بطل الجمهورية في السباحة ورياضة الدراجات، وسمية عيسى بطلة العالم في رفع الأثقال، والفيلم من إخراج ومونتاج أسامة شعبان، وسيناريو رانيا أحمد، ومدير التصوير شروق يوسف.
 

المخرج أسامة شعبان سوبر داون المهرجان القومي للسينما السينما فكرة دمج أصحاب متلازمة داون

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