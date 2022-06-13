مسئول بوزارة الزراعة: المجمع المتكامل بالسادات يساهم في تحقيق طفرة بإنتاج الألبان

قال الدكتور عبد الرشيد غانم مسؤول الألبان بوزارة الزراعة، أن المجمع المتكامل للانتاج الحيواني والألبان بالسادات، هو مشروع متكامل الأركان والعناصر.

وأضاف عبد الرشيد غانم، خلال مداخلة هاتفية بقناة ten، أن هذا المشروع سيحقق طفرة نوعية في زيادة إنتاج الألبان واللحوم في مصر ويساهم في سد جزء من الفجوة في اللحوم وزيادة الألبان بجودة عالية.

وأوضح أن المشروع يضم مزرعه قوتها ٣ آلاف رأس، بالإضافة الي ما سيتم ولادته من الحيوانات المختصة للالبان سيضاف الي العدد وهذا يعتبر منتج ثانوي، وهذا يعني أن الإنتاج من اللحوم يزداد كل عام لكن إنتاج الألبان إنتاج يومي ثابت بمقدار ٥٠ طن .