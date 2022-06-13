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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موسى: الرئيس كان صبورا للغاية وأجاب بكل شفافية عن أسئلة الإعلاميين والصحفيين

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع الإعلاميين والصحفيين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل قادة العالم يوجهون بضرورة التعامل مع موجة التضخم العالمية، مضيفا:"أقولكم رقم ومعلومة خاصة لي أنا وهو فاتورة الدواء  للدولة المصرية خلال شهر مايو فقط والتي بلغت 300 مليون دولار".

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" الرئيس السيسي أكد أن الأزمة الأوكرانية الروسية حدثت  منذ وقت ليس بطويل، ولكن خلال السبع سنوات الماضية تطورت الأسعار بصفة عامة في العالم كله، وزاد الطلب خلال 7 سنوات، وذلك مع النمو السكاني.

وأضاف:" مليار دولار فاتورة استيراد السلع الغذائية خلال شهر مايو فقط ودى معلومة وليس مجرد توقع".

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف مع الإعلاميين ورؤساء مجالس إدارات الصحف بعد افتتاح عدة مشروعات بمدينة السادات اليوم الاثنين؛ وكان حريصًا على الإجابة عن كل الأسئلة في لقاء استمر لمدة ساعة أو أكثر.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس كان حريصًا على سماع الناس، وتحدث في جميع الموضوعات ومنها ارتفاعات الأسعار والقضايا الداخلية والخارجية، وكان صبورًا للغاية.

وتابع موسى، أن الإعلاميين سألوا عن جميع الأمور التي تخُص المواطن، وأجاب الرئيس بمنتهى الشفافية، مستطردًا: «الرئيس يتحمل فاتورة مش بتاعته، ومفيش سؤال لم يجب عنه».

وأوضح «الرئيس عارف كل حاجة؛ كل تفصيلة في هذا الوطن؛ مفيش حاجة الرئيس مش عارفها»، مؤكدًا أن هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي خلالها بالإعلاميين، وسيتم الإعلان عن تفاصيل ما دار بين الرئيس والإعلاميين على هامش افتتاحات مدينة السادات.

وأشار موسى إلى أن الوضع الذي يمر به العالم «صعب؛ ودوري أقول الحقائق»، لافتًا إلى فاتورة السلع الأساسية في مايو الماضي كلفتها مليار دولار، و300 مليون دولار أدوية؛ وهي الفاتورة التي تعني الحاجة لضعف إيرادات قناة السويس «أكل فقط» كفاتورة للغذاء.

برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى صدى البلد على مسئوليتي أحمد موسى الرئيس السيسي

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