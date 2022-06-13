أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد استمرار مبادرة حياة كريمة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته اليوم مع الصحفيين والإعلاميين استمرار مبادرة حياة كريمة بكل القري مصر.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدي البلد"،:" الرئيس السيسي أكد أن الأزمة الأوكرانية الروسية حدثت منذ وقت ليس بطويل، ولكن خلال السبع سنوات الماضية تطورت الأسعار بصفة عامة في العالم كله، وزاد الطلب 15 مليون جنيه خلال 7 سنوات، وذلك مع النمو السكاني.

وأشار موسى إلى أن الدولة أجلت زيادة أسعار الكهرباء في أوقات سابقة للتخفيف من على كاهل المواطنين.