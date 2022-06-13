الحكومة: زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 65%

قالت الدكتورة جيهان صالح المستشار الإقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدولة بذلت مجهودا كبيرا من 2014 من أجل الارتقاء بالبنية التحتية.

وأضافت جيهان صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الطريق أصبح ممهد امام القطاع الخاص للريادة في القطاع الاقتصادية، لافتة إلي ان الدولة لن تتخارج من بعض القطاع لأن تركها به مخاطرة كبيرة.

وأوضحت،:" وضعنا معايير لتخارج الدولة من بعض القطاعات، معقبة:" الدولة ستتخارج من مشروعات ناجحة لجذب القطاع الخاص".

وأشارت،:" استثمارات الدولة حاليا 70% واستثمارات القطاع الخاص تمثل 30%، مشيرة إلي أن الهدف هو دفع استثمارات القطاع الخاص لتبلغ 65%".

وأكملت:" وثيقة سياسية ملكية الدولة مطروحة حاليا للتشاور، موضحة:" فتح المجال للقطاع الخاص هدفه أن تكون الأسعار تنافسية والخدمات جيدة".

ولفتت إلي أن قطاعات الصناعات الهندسية والجلود سيتم التخارج منها للقطاع الخاص، مضيفة:" من الوارد أن تكون الموانئ والفنادق ضمن القطاعات المتخارج منها لصالح القطاع الخاص".