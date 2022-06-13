الأهلي: قمصان يدير القمة وتجاوزنا مواقف أصعب سابقا

علق الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي علي الاهلي، علي رحيل موسيماني عن النادي الأهلي.

وقال شلبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد،:" موسيماني سافر للمغرب لحضور دورة تدريبية بعد الإستئذان من الكابتن محمود الخطيب".



وأوضح شلبي،:" الجميع داخل الاهلي كان يريد إستمرار موسيماني، مضيفا:" موسيماني يكن كل الإحترام للأهلي".

وأضاف:" موسيماني أعرب في بيان عن إحترامه للأهلي وجماهيريه، مردفا:" تم تكليف سامي قمصان كمدرب فني لحين التعاقد مع مدرب اجنبي كما تم منح قمصان الحرية في احتيار مساعدة خلال الفترة المقبلة".

وأردف:" لدينا لجنة تخطيط تدرس السير الذاتية للمدرب الفني الجديد، ولدينا قواعد تحكم إختيار المدير الفني الأجنبي، منوها:" سيتم إختيار مدير فني يليق بالاهلي وجماهيره".

وأكمل:" سيد عبد الحفيظ يتمتع بخبرة كبيرة ، وقمصان سيقود مباراة القمة أمام الزمالك، متابعا:" الموقف الحالي ليس غريبا عن الاهلي وتجاوزنا مواقف أصعب سابقة".