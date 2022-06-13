وزير التعليم يعقد اجتماعا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022 .. الأربعاء

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد اجتماع من خلال شبكة الفيديوكونفرانس الافتراضية وبرنامج cisco wedex للتواصل المباشر السريع بجميع الإدارات والمديريات التعليمية في تمام الساعة 3 عصر يوم الأربعاء 15 يونيو 2022 ، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، وبحضور مديري المديريات والمرشحين كرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 وكذلك رؤساء مراكز توزيع كراسات امتحانات الثانوية العامة 2022 ، و رؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لـ امتحانات الثانوية العامة.

يأتي ذلك في اطار سعي وزارة التربية والتعليم للاستعداد لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 والتي من المقرر ان تبدأ يوم الاثنين 20 يونيو 2022 طبقا للجدول المعلن ، حرصا من الوزارة على حسن سير العمل من خلال توحيد الإجراءات والرد على الاستفسارات التي قد ترد من رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة و رؤساء مراكز توزيع الأسئلة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على مديريات التربية والتعليم بتجهيز مقر لحضور المستهدفين بالإدارات والمديريات مع تجهيز مقر تكنولوجيا بالتجهيزات اللازمة (جهاز كمبيوتر - كاميرا - مايك - انترنت - شاشة وبروجكتور- سماعة خارجية) مع تكليف التطوير التكنولوجي بالتنفيذ من الناحية الفنية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

الاثنين 20 يونيو 2022: التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا.

الثلاثاء 21 يونيو 2022: الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الإحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا.

الأحد 26 يونيو 2022: اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا.

الثلاثاء 28 يونيو 2022: اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحا.

الأحد 3 يوليو 2022: الكيمياء لعلمي و الجغرافيا لأدبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

الثلاثاء 5 يوليو 2022: الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا.

الخميس 7 يوليو 2022: اللغة الأجنبية الأولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الأضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022.

الخميس 14 يوليو 2022: الفيزياء لعلمي والتاريخ لأدبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا.

الأحد 17 يوليو 2022: الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لأدبي من 9 ـ 12 ظهرا.

الثلاثاء 19 يوليو 2022: الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا.

الخميس 21 يوليو 2022: الأحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لأدبي من 9 لـ 12 ظهرا.