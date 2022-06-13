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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: أمريكا تشجع الشركات سرا على زيادة مشتريات الأسمدة من روسيا

بوتين وبايدن
بوتين وبايدن

ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية للأنباء، نقلاً عن مصادر، أن الحكومة الأمريكية تشجع سراً شركات الزراعة والنقل على زيادة شراء ونقل الأسمدة الروسية على خلفية العقوبات والزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية في العالم.

وقالت “بلومبرج” إن الحكومة الأمريكية تشجع سرا شركات الزراعة والنقل على شراء ونقل المزيد من الأسمدة الروسية حيث أدت العقوبات إلى انخفاض حاد في الإمدادات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

وحسب الوكالة الأمريكية، فإن الجهود الأمريكية لتشجيع نقل الأسمدة من روسيا هي "جزء من مفاوضات معقدة وصعبة يتم إجراؤها بمشاركة الأمم المتحدة لزيادة المعروض من الأسمدة والحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من روسيا وأوكرانيا".

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يشار إلى أن تصدير الأسمدة الروسية إلى الغرب انخفض هذا العام بنسبة 24٪. 

وفي الأسبوع الماضي، قال منسق العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، جيم أوبراين، إن الولايات المتحدة عازمة على إزالة العقبات أمام إمدادات الغذاء والأسمدة من روسيا.

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