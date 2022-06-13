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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: وثيقة سياسة ملكية الدولة تزيد قوة القطاع الخاص

صدى البلد

قال الدكتور مدحت نافع، خبير اقتصادي إن وثيقة ملكية الدولة دستور اقتصادي للبلاد، وستكون متاحة للخبراء لدراستها، مشيرًا إلى أنها توضح الحدود الفارقة بين القطاع الخاص والعام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطن مستفيد من وثيقة ملكية الدولة بصفته المستهلك، لأنها تتيح المنافسة العادلة.

ولفت الدكتور مدحت نافع، خبير اقتصادي، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستزيد من قوة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك صور كثيرة لتخارج الدولة من المشروعات.

وأكد أن البورصة تمر بحالة سيئة ويجب المسارعة في حل أزماتها، لأن إصلاح أحوال البورصة سيجعل لدينا بنية أساسية لاستقبال الاستثمارات.

الإعلامي أحمد موسى القطاع الخاص برنامج على مسئوليتي خبير اقتصادى الاستثمار

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