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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القبض على شخصين يدعيان أنهما مرسلان من قِبل العارف بالله ومعهما كنز الأقصر..شاهد

القبض على شخصان يدعان
القبض على شخصان يدعان أنهم مرسلان من قبل العارف بالله

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر القبض على شخصين يدعيان أنهما مرسلان من قبل العارف بالله سيدى أبو الحجاج وبحوزتهما قطع وعينات من كنز فرعونى يعلمان مكان وجوده بالأقصر.

بدأت أحداث الواقعة عند تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر اخطارا من الخدمة المكلفة بتأمين منطقة ساحة سيدى ابو الحجاج بمدينة الأقصر يفيد بوجود شخصين  وبحوزتهما  عربة مكسوة بالأقمشة الخضراء المزركشة، مدون عليها آيات قرآنية، وعبارات دينية، وصور للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومدون تحتها عبارة عزيز مصر، مكسوة أيضا بالريش، أيضا يحملان إناء به كسور من الفخار وقطع يؤكدان انها اثرية من كنز فرعونى هما يعلمان مكان وجوده .

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وقبل القبض عليهما أكد الشخصان أنهما جاءا إلى الساحة لتسليم الكنز عقب محاولات فاشلة، وإرسال فاكسات إلى المسئولين لتسليمهم باقي الكنز، لكن دون جدوى، فقررا الذهاب إلى الساحة وتسليم الكنز مؤكدين أن الكنز سوف يغنى أهل الاقصر وكانا يحملان رسالة كتب بها : “الله السلام يقرئك السلام، ويخصك بالتحية في عزته يا عزيز مصر، ويمن عليك بخريطة كنوز معبد الأقصر، الرجاء بعث من يتسلمها في مسجد أبوالحجاج وهو فوق معبد الأقصر، الراسل حفيد أبو الحجاج الأقصري”. 

تم القبض على الشخصين وجار التحقيق معهما والتحقق من قواهما العقلية .

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