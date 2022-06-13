أيمن يونس: فيريرا أنقذ نفسه أمام الداخلية بعد أخطاء الشوط الأول

تحدث أيمن يونس لاعب الزمالك السابق عن الأداء الفني للفريق الأبيض خلال مباراة اليوم أمام الداخلية، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن مواجهات بطولة كأس مصر .

وتمكن الزمالك من التأهل لدور الـ16 من كأس مصر، بعد الفوز على الداخلية بنتيجة 2-1، في المباراة التي احتضنتها أرضية ملعب استاد القاهرة.

وقال أيمن يونس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس1": "الزمالك يحتاج إلى رأس حربة في الفترة المُقبلة، فيريرا هو السبب في مشكلة الزمالك بالشوط الأول، يتخيل في اللاعبين إمكانيات ليست فيهم".

وأكمل: "لو كان الداخلية عزز تقدمه بهدف ثان لكان من الممكن أن يخسر الزمالك".

واختتم: "أشرف بن شرقي وسيف جعفر وشيكابالا عندما شاركوا سيطروا على المناطق المهمة، وفيريرا أنقذ نفسه بتغييراته".