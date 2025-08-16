قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 7 أشخاص بتسمم غذائي بإحدى قرى ملوي بالمنيا
النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 16 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب
فاركو أحد أضعف فرق الدوري .. إعلامي يعلق على مباراة الأهلي
الكرملين :مشاركة وزير الدفاع في اللقاء الموسع خلال قمة بوتين وترامب
علاء كمال: كل مباريات الزمالك صعبة..والفارق سيكون في الدوافع
تامر عبدالمنعم: تيك توك أصبح مهنة.. والبلوجرز يشترون سيارات وعقارات
مدرب فاركو: الأخطاء الدفاعية والتغييرات أثرت على النتيجة أمام الأهلي
بهدف صلاح.. ليفربول يكتسح بورنموث برباعية في الدوري الإنجليزي
خبير : مبادرة تخفيض الأسعار خطوة إيجابية لدعم المواطن وضبط الأسواق
جوجل تكشف عن هاتف Pixel 10 Pro Fold ببطارية ضخمة وتصميم مألوف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فاركو أحد أضعف فرق الدوري .. إعلامي يعلق على مباراة الأهلي

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

علق الاعلامي إسلام صادق علي مباراة الأهلي وفاركو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك


 

وكتب اسلام صادق :" الأهلي يحقق أول فوز له على "فاركو" أحد أضعف فرق الدوري ٤-١ ..وطرد محمد هاني ".

واصل النادي الأهلي عروضه الهجومية القوية، وحقق فوزًا كبيرًا على فاركو بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويعد هذا هو الفوز الأول لريبيرو مع الأهلي منذ توليه قيادة الفريق.

تفاصيل الأهداف:

بدأ الأهلي المباراة بقوة، حيث افتتح محمد شريف التسجيل في الدقيقة 10 برأسية متقنة بعد عرضية متقنة من محمد هاني.

وفي الدقيقة 21، أضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني، مستغلًا تمريرة عرضية مثالية من محمد علي بن رمضان.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي سيطرته، ليسجل زيزو هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 58، بعد متابعة ناجحة لهجمة منظمة.

وقبل نهاية اللقاء، عزز نيتس جراديشار النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 81، بعد انفراد تام بحارس المرمى إثر تمريرة طولية رائعة من محمد هاني، ليتجاوز الحارس ويودع الكرة الشباك.


على الجانب الآخر، تمكن فاركو من تسجيل هدف شرفي، مستفيدًا من خطأ دفاعي، حيث وصلت الكرة إلى محمد فخري الذي أسكنها الشباك.

وبهذا الفوز، حصد الأهلي أول ثلاث نقاط له في الموسم، ليرتفع رصيد لـ 4 نقاط في المركز الثاني خلف المصري البورسعيدي.

اسلام صادق الاهلي وفاركو طرد محمد هاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

سيارة حادث كوبري أكتوبر

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر.. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

ترشيحاتنا

اسعاف

مصرع سيدة وإصابة زوجها ونجلها فى مشاجرة بأسوان

تصادم

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي بالقليوبية

تموين دمياط

تموين دمياط يضبط سيارة محملة بكمية 7000 لتر سولار

بالصور

برج الميزان حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. ابحث عن الإنسجام

برج الميزان حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج الحمل حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025..: ثق في نفسك أكثر

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج العذراء حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. استمتع باللحظة

برج العذراء حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025..حافظ على الهدوء وكن صبورًا

برج الثور حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

فيديو

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد