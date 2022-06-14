في عيد ميلادها.. رسالة ابنة شقيقة شادية لـ سيمون بشأن حفلها الأخير

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة سيمون الـ 55، واحتفى بها الجمهور مؤخرا حينما عادت للغناء من خلال مسرح ساقية الصاوي، وقدمت حفلا حصدت من خلاله ردود فعل رائعة.

ونشرت سيمون شهادة ابنة شقيقة شادية، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعبرت عن سعادتها بما كتبته لها.

وجاء في الرسالة: أنا أعرف سيمون من زمان، كانت نجمة مراهقتنا وشبابنا، ودائمًا متابعينها وبنحبها، وعلى الحقيقة شقية وجِنيَّة.

وتابعت بقولها: بس ماكنتش شوفتها في حفلة لايف، إيه الحضور والإجرام ده، ما شاء الله ماوقعناش منها لحظة، طول الوقت بنصوت ونتنطط ونضحك معاها، دي اتخلقت للمسارح والاستعراضات، إحساسها رهيب بخشبة المسرح والتفاعل مع الجماهير وبمنتهى الطلاقة والبساطة، مستنين الحفلة الجاية يا جنية.

وردت سيمون على هذه الكلمات بقولها: صديقتي ناهد شاكر الفنانة التشكيلية الرائعة وعمتها الرائعة شادية، شهادة غالية أوي.

وعادت سيمون لإحياء الحفلات الجماهيرية مرة أخرى بعد غياب ما يقرب من عشرين عاما، وتألقت في حفل كامل العدد بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي مساء الخميس.

وفي أجواء مليئة بالبهجة والنوستالجيا، قدمت سيمون عدد من أغنياتها الشهيرة منها (تاكسي، مش نظرة وابتسامة، مبسوطة، بتكلم جد، ساعتي مش مظبوطة)، إلى جانب أغنيتها الجديدة (الروح الفرفوشة) التي طرحتها منذ فترة على طريقة الفيديو كليب، وأغنية أخرى من ألبومها المقبل غنتها لأول مرة.

وحرص الحضور على الاحتفال بعيد ميلاد سيمون التي لم تتمالك دموعها من الفرحة، وعبرت عن سعادتها باستقبال الجمهور وتشجيعهم الدائم لها طوال الحفل من مختلف الأعمار.