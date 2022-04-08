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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيمون تشيد بمغني الراب أبو الأنوار بعد غنائهما سويا

سيمون مع حميد الشاعري
سيمون مع حميد الشاعري وأبو الأنوار

أشادت الفنانة سيمون بمغني الراب الشهير أبو الأنوار بعد غنائهما سويا مؤخرا، برفقة حميد الشاعري وهشام عباس، وغيرهم من نجوم الفن في عمل جماعي. 

وظهرت سيمون في فيديو نشر على صفحات الراب، وهي تثني على غناء أبو الأنوار وأفكاره المتجددة، فيما ظهر هو متفاخرا برأيها بعدما كان معجبا كبيرا لها على مدار حياته. 

شاركت الفنانة سيمون، جمهورها بقصة لها من الذكريات من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت سيمون: “من أول يوم دخلت فيه الفن بالصدفة البحتة جدا، رفضت كلمة قالهالي منتج احترمه واقدره الفنان سلعة.. رغم أنه لم يقصد الإساءة واحتمال تكون الجملة رغم صدمتها فيها شئ من الحقيقة ولكن نظرا لصغر سني وعدم خبرتي الكافية وقتها.. انتفضت وغضبت وقولتله الفنان مش سلعة".

وأضافت، "وذلك لا ينفي انني لم اغير ابدا يوما وجهة نظري ولكن سني وخبرتي في مجالات فنية مختلفة بعد ذلك علمتني صياغة افكاري بطريقة مختلفة فقط..اكبر من الانتفاضة" او الغضب او سرعة الرد علمتني ان اعمل:"ثورة "بافكاري علي قديومنذ هذه اللحظة قررت ان اعتبر فني من غنا وتمثيل سينما وتليفزيون ومسرح "نهر" اذا اردت ان تاخذ منه مليئ كفيك انت حُر او تأخد ما يمليء بير فانت أذكي".
 

وتابعت: "بمعني حسب مانت حاسس حجم موهبتي وتريد توظيفها او تحجيمها او التحدي بها في " عملك الفني " ستأخذ ولكن المؤكد انه كلما زاد ايمانك بموهبتي والتحدي في اظهارها ......لن اخذلك .... واظنني لم اخذل احد فيما توقعه مني في اي عمل“.
 

طرحت المطربة سيمون أغنية جديدة بعنوان “ملكة”، عبر موقع يوتيوب، وهى الأغنية التى تقدمها فى حب الأم وفضلها على أبنائها. 

أغنية “ملكة” غناء سيمون ومن كلمات وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع ميكس وماستر زوم.

قالت الفنانة سيمون: "كان بيتحط بوستر لصوري فى الشريط.. وكانت الصور حلوة ومختلفة ودا كان وقت مختلف.. ومكنش فيه الحاجات بتاعة دلوقتي”.

وأضافت سيمون، خلال حوارها ببرنامج “معكم مني الشاذلي” المذاع عبر فضائية “cbc”، أنها دائما ما تتصرف بطبيعتها وتحاول دائما أن ترتدي بأبسط ما يمكن، معقبة: “أحب أن الناس تحبني زى ماانا بطبيعتي.. ووالدي كان يقول لي أن أكون نفسي”.

سيمون ابو الانوار حميد الشاعرى هشام عباس Arts Entertainment

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