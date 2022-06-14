غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بجمالها من عطلتها الصيفية

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بلوك كاجوال خطف الأنظار، وبتسريحة شعر الكيرلي وفستان مشجر طويل لاقت اعجاب جمهورها عبر السوشيال ميديا.

وقدمت غادة عبد الرازق، أحدث أعمالها مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان 2021، وشاركها في البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.