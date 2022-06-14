وقف أعمال البناء بدون تصاريح استكمال الإنشاءات بالعريش

أصدر اللواء أسامة احمد عفش رئيس المدينه تعليمات بوقف أي أعمال بناء بدون تصاريح استكمال الإنشاءاتبناء علي تقرير الإدارة الهندسيه، وعلي جميع مناطق الخدمات لمتابعه الخارجين علي القانون بالبناء داخل الحيز العمراني.. وانة لا بناء ولا استكمال لأي مباني الا بعد مراجعه الإدارة الهندسية بالمجلس وإصدار تصاريح بذلك .

حيث تم أيقاف أعمال استكمال بناء لأحد المباني من خلال متابعة الإدارة الهندسية لعدم قيام المواطن باستخراج تصريح لاستكمال بناء منزله .



وكما أن الإدارة قامت كما تم عمل إزالة تعديات علي الشارع بمنطقه الخزان شارع العشرين والمحور متفرع من شارع البحر.

ميدان الرفاعي



ونفذ قسم الإشغالات بالمجلس حملة بالمرور علي ميدان الرفاعي والنصر وسوق السمك لتنظيم وسيولة الشوارع من الباعة الجائلين .

كما تم استكمال أعمال تجريد وتنظيف جسم الكورنيش في المناطق التي يكثر تواجد المواطنين بها، حيث تبدأ الأعمال خلال الفترة المسائية .



و أفاد مدير الانارة بأنه تم اليوم إصلاح ١٢ كشاف صوديوم وإصلاح وصيانة ١٤ عمود بمدخل ارض الجمعيات ودفع فريق عمل لإنارة الطريق الدولي اتجاه القنطرة وكذا صيانة لوحة تشغيل الكيلو ١٧ حتي ك.٢٠ وجاري استكمال إنارة الطريق الدولي العريش القنطرة شرق للعمل علي تقليل وقوع الحوادث.

اصدر وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش ،تعليماته لفرق العمل باستكمال أعمال تمهيد طريق ال ياسر والشارع الأوسط حتي مدخل مبني الرقابة علي الطريق الساحلي وسط العاصمة العريش ..حيث قامت الإدارة مدعومة بالمعدات بوضع النيوجيرسي بدلا من السواتر الترابية التي تم رفعها خلال اليومين الماضيين تحت إشراف سكرتير المجلس وإدارة المتابعة وتحسين البيئة .

