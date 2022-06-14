سعر صرف الجنيه الاسترليني بالبنوك اليوم الثلاثاء 14-6-2022

ينشر موقع "صدى البلد "سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2022 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك المركزى المصرى عند 23.37 جنيه للشراء و 23.51 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 23.36 جنيه للشراء و 23.50 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك أبوظبي التجاري نحو 23.33جنيه للشراء و 23.50 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك( العقاري المصري العربي ،البنك التجاري الدوليCIB) نحو 23.32جنيه للشراء و 23.50جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء فى بنك الأهلي المتحد نحو 23.32جنيه للشراء و 23.52 جنيه للبيع.



بلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى بنوك( قطر الوطني، كريدي اجريكول،) نحو 23.31جنيه للشراء و 23.50 جنيه للبيع .



بلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء فى بنك المصرف المتحد نحو 23.30 جنيه للشراء و 23.52 جنيه للبيع .

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء فى بنك فيصل الإسلامي نحو 23.30جنيه للشراء و 23.50 جنيه للبيع .

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء فى بنك مصر إيران للتنمية نحو 23.29 جنيه للشراء و 23.58 جنيه للبيع .

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء فى بنك الإسكندرية نحو 23.29جنيه للشراء و 23.50 جنيه للبيع.



وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك (المصرف العربي الدولي،الكويت الوطني، أبوظبي الأول FAB ،المشرق،العربي الافريقي الدولي،بلوم ،التنمية الصناعية،الإمارات دبي الوطني،قناة السويس) نحو 23.27جنيه للشراء و 23.50 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك HSBC نحو 23.27 جنيه للشراء و 23.52 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك البركة نحو 23.16 جنيه للشراء و 23.42 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر نحو 23.03 جنيه للشراء و 23.42 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 23 جنيه للشراء و 23.42 جنيه للبيع.أعلى لشراء الجنيه الاسترليني

أفضل سعر الشراء الجنيه الاسترليني



ويقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني بقيمة 23.36جنيه للشراء.