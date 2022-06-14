ترتبط أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، بارتفاع سعر الدولار والذي يزيد وينقص يوميا بحسب الأوضاع العالمية.
ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري.
وجاءت أسعار العملات الأجنبية كالتالي:
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.72 جنيه للبيع، و18.64 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو19.70 جنيه للبيع و19.60 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 23.06 جنيه للبيع و22.96 جنيه للشراء.
أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء:
سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى 4.99 جنيه للبيع و4.97 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 61.14 جنيه للبيع 60.86 جنيه للشراء.
سعر الدرهم الإماراتي
سعر الدرهم الإماراتي 5.07 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع.