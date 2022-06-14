عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إيراني يقدم استقالته لرئيس الجمهورية

وزير إيراني يقدم
وزير إيراني يقدم استقالته لرئيس الجمهورية

قدم وزير العمل والرعاية الاجتماعية في إيران، حجت الله عبد الملكي، اليوم الثلاثاء، استقالته للرئيس، إبراهيم رئيسي.

وفي كتاب استقالته، ذكر عبد الملكي أنه "ينوي الخروج من التشكيلة الوزارية لمزيد من التنسيق بين أركان الحكومة"،

وتعتبر هذه أول استقالة بين وزراء حكومة إبراهيم رئيسي منذ توليه الحكومة قبل نحو عام.

هذا وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي،عن قبول الرئيس استقالة وزير العمل، وتعيين قائم بالأعمال لإدارة شؤون الوزارة، حيث سيتولى محمد هادي زاهدي تصريف الأعمال في وزارة العمل حتى يعرض رئيس الجمهورية بديلا عن حجت الله عبد الملكي على البرلمان لنيل الثقة.

وكان زاهدي وفا يشغل منصب المساعد التنسيقي والاقتصادي لنائب رئيسي، كما شغل مناصب عدة في حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

تحاول وضع قضايا خارجية.. بلينكن ينتقد حوار إيران بشأن الاتفاق النووي

نقطة اللاعودة.. سي إن إن :إيران أقرب من أي وقت لامتلاك سلاح نووي

ايران طهران استقالة وزير الرئيس الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية بتوقيت القاهرة والدول العربية والقنوات الناقلة

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

نسيوا درجات التابلت.. رسوب جماعي لطلاب أولى وثانية ثانوي في مدرسة بالحلمية

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

ترشيحاتنا

أمير مرتضى: الزمالك يواجه ظروفا صعبة بسبب اتحاد الكرة

وزير التنمية المحلية: إجراءات مشددة بالمحافظات لضبط منظومة الخبز الجديدة

شعراوي: 1.6 مليار جنيه غرامات أصحاب المخابز المخالفة للمنظومة الجديدة

الأهلي يبدأ اليوم حقبة ما بعد موسيماني بمران أخير قبل مواجهة ايسترن

كوريا الجنوبية بقيادة سون تستضيف منتخب مصر وديا.. اليوم

نبيلة مكرم: نتعاون مع المؤسسات الدولية لدعم الهجرة الآمنة وتوفير فرص العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة تتعرض للاعتداء راكعة على ركبتيها.. مقطع فيديو يثير الفزع في الصين

بـ235 مليون مشاهدة.. أول فيديو تم نشره على يوتيوب منذ 17 عاما

اكتشاف غير متوقع.. النحاس يمكنه القضاء على كورونا

لأول مرة في التاريخ.. اكتشاف بيضة ديناصور عمرها ملايين السنين بالهند

فيديو

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

ملحمة في حب إيهاب جلال .. اللاعبون ونجوم الكرة المصرية يرفضون رحيله عن المنتخب "فيديوجراف"

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ