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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يبدأ اليوم حقبة ما بعد موسيماني بمران أخير قبل مواجهة ايسترن

صدى البلد

يبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حقبة جديدة تحت لواء سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني بعد رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني بالتراضي.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير اليوم استعداداً لمواجهة ايسترن كومباني المقرر لها مساء غد ضمن مؤجلات مسابقة الدوري.

ويظهر في مران اليوم الجهاز الفني الجديد لسامي قمصان وعلي رأسهم محمد شرف المدير الفني لفريق شباب الأهلي مواليد 2001 والذي سيكون مدرباً عاماً لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وانهت إدارة الأهلي حالة الجدل التي صاحبت بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الماضية بفسخ التعاقد معه ودياً وبالتراضي وبناء علي طلبه الأخير، وقال الأهلي في بيان رسمي إن إدارة النادي وجهت الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفي ضوء احترام متبادل بين الطرفين.

وأضافت :"كان محمود الخطيب رئيس النادي قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط; لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الإتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق، لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية وبعد مناقشة الموقف كاملاً وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني وتوجيه الشكر إليه وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين".

وكلف النادي الأهلي سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالقيام بمهمة المدير الفني بشكل مؤقت، ويضم الجهاز الجديد سامي قمصان مدير فني مؤقت ومحمد شرف مدرب عام وميشيل يانكون  مدرب الحراس ومحمد النجار  مدرب أحمال ، وعمر رشدي  محلل أداء وسوف يقوم سامي قمصان بالاستعانة بأحد العناصر من المدربين للانضمام للجهاز بعد التشاور والعرض على شركة الكرة ولجنة التخطيط.

الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي سامي قمصان بيتسو موسيماني ايسترن كومباني محمد شرف

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