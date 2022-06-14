عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: استوردنا سيارات بـ4 مليارات دولار في2021.. ونعمل على تعميق صناعتها بمصر

صدى البلد

اعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن سعادته عن وجوده في شرق بورسعيد في مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتا تنفذ رؤية تطوير المنطقة الاقتصادية الا في ال ٧ سنوات الماضية فقط .

واضاف مدبولي خلال كلمته في اطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات ان مشروع تطوير القناة مشروع عبقري وهذا ينسب للقيادة السياسية لرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تبني هذا المشروع .

واكد مدبولي ان المنطقة واعدة للتنمية في مصر كما انه واخد من المشروعات القومية العملاقة .

وقال ان انه التقي مع بعض رواد صناعة السيارات في العالم لتعميق صناعة السيارات في مصر مشيرا الى ان حجم استيراد مصر العام الماضي من السيارات وصل ٤ مليار دولار ، وهناك رؤية ان عدد سيارات مصر سيتضاعف بعد ١٠ سنوات مما يكلفنا ٨ مليار دولار سنويا ، لذلك قمنا بتعميق صناعة السيارات في مصر ، لافتا ان الحكومة عملت خلال الفترة الماضية لطرح الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات .

واشار الى ان الدولة المصرية طرحت مبادرة احلال السيارات التي تعمل بالوقود ، لتعمل بالغاز الطبيعي، لافتا ان الاستراتيجية تتضمن تعريف جمركية جديد لتيسير افراج عّم مكونات السيارات.  

واشار الى ان الاستراتيجية تتضمن انشاء مجلس اعلى لصناعة السيارات يمون مسئول عن تعويض الصناعة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وكوريا الجنوبية (1-2) لحظة بلحظة

تطبيق برامج الجدارات المهنية في مدارس التعليم الفني العام القادم | تفاصيل

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية بتوقيت القاهرة والدول العربية والقنوات الناقلة

سون يقود تشكيل كوريا الجنوبية أمام منتخب مصر

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

0-10 نتيجة اللقاء الأول.. تاريخ مواجهات مصر وكوريا الجنوبية

ترشيحاتنا

عقيد في حرس جرينادير.. الأمير أندرو يحاول إقناع الملكة باستعادة لقبه العسكري

شاهد .. هدف صاروخي لـ مصطفى محمد في شباك كوريا الجنوبية

منتخب مصر يتأخر 1-2 أمام كوريا الجنوبية في الشوط الأول

التعبئة والإحصاء: 10.9 مليون مركبة مرخصة في 31 / 12 / 2021

رئيس الوزراء: حافز لكل سيارة كهربائية يصل إلى 50 ألف جنيه

بين جائز ومكروه.. تعرف على حكم تشغيل القرآن الكريم أثناء النوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عميدة برامج التوك شو.. هل خطفت فريال صالح زوج تحية كاريوكا؟

احذر.. ارتداء الشبشب في المنزل يضر بالصحة

الصيف يبدأ رسميا 21 يونيو.. واليوم حار نهارًا على القاهرة معتدل ليلا

فتاة تتعرض للاعتداء راكعة على ركبتيها.. مقطع فيديو يثير الفزع في الصين

فيديو

بيتي ولع فجأة.. محمد هنيدي يصدم جمهوره بصور لآثار حريق منزله.. فيديوجراف

الطلاق بيوجع.. ريم مصطفى تكشف أسرار حياتها.. فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل الإفراج عن مصريين مختطفين في جنوب أفريقيا

تفاصيل لقاء بشرى وسمير صبري قبل وفاته بأسبوع.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ