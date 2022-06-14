مدبولي: استوردنا سيارات بـ4 مليارات دولار في2021.. ونعمل على تعميق صناعتها بمصر

اعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن سعادته عن وجوده في شرق بورسعيد في مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتا تنفذ رؤية تطوير المنطقة الاقتصادية الا في ال ٧ سنوات الماضية فقط .

واضاف مدبولي خلال كلمته في اطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات ان مشروع تطوير القناة مشروع عبقري وهذا ينسب للقيادة السياسية لرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تبني هذا المشروع .

واكد مدبولي ان المنطقة واعدة للتنمية في مصر كما انه واخد من المشروعات القومية العملاقة .

وقال ان انه التقي مع بعض رواد صناعة السيارات في العالم لتعميق صناعة السيارات في مصر مشيرا الى ان حجم استيراد مصر العام الماضي من السيارات وصل ٤ مليار دولار ، وهناك رؤية ان عدد سيارات مصر سيتضاعف بعد ١٠ سنوات مما يكلفنا ٨ مليار دولار سنويا ، لذلك قمنا بتعميق صناعة السيارات في مصر ، لافتا ان الحكومة عملت خلال الفترة الماضية لطرح الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات .

واشار الى ان الدولة المصرية طرحت مبادرة احلال السيارات التي تعمل بالوقود ، لتعمل بالغاز الطبيعي، لافتا ان الاستراتيجية تتضمن تعريف جمركية جديد لتيسير افراج عّم مكونات السيارات.

واشار الى ان الاستراتيجية تتضمن انشاء مجلس اعلى لصناعة السيارات يمون مسئول عن تعويض الصناعة .