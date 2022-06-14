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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. شيرين رضا تلفت الأنظار من داخل غرفة المكياج

شيرين رضا
شيرين رضا

نشرت شيرين رضا ، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت شيرين رضا  بإطلالة جذابة وهي تضع مساحيق التجميل داخل غرفة المكياج،  نالت إعجاب متابعيها.
وتنتظر النجمة شيرين رضا عرض فيلمها الجديد «مغامرات كوكو» بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، ايهاب فهمي، ونجم مسرح مصر «اوس اوس»، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر ابو ليلة ، الطفل عبد الرحمن طه الشهير بـ «بودي».
ومن أسماء ضيوف شرف الفيلم الفنانين: سارة سلامة، حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن توتة، انتصار، شيماء سيف، والمطرب محمود الليثي وآخرين.
الفيلم كوميدي خفيف تدور أحداثه حول صراع الخير والشر ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٦١٤_١٨٠٠١٠
داخل غرفة المكياج تلفت الانظار النجمة شيرين رضا إطلالة جذابة صورة جديدة

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