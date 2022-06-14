روسيا: أزمة الطاقة الأوروبية ستزداد سوءا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن أوروبا تعاني من أزمة طاقة وسيزداد الوضع سوءًا مع محاولات الغرب حظر واردات الطاقة الروسية.

وكتب ميدفيديف على قناته على “تليجرم”، “بالطبع، سيستمر خصومنا في بذل قصارى جهدهم لإحداث أكبر قدر من الضرر لمجمع الوقود والطاقة الخاص بنا ... واليوم، يمرون بأزمة طاقة، وسيزداد نطاقها فقط. حتى المحرض الرئيسي على العدوان ضد روسيا، الولايات المتحدة، قد عانى”، مشيرًا على الأرجح إلى الارتفاع الحاد في أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن رغبة ما يسمى بالدول “غير الصديقة” للتخلي عن الطاقة الروسية كان لها تأثير “سلبي للغاية” على المواطنين الأوروبيين.

وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” أن التضخم السنوي في منطقة اليورو قدر بنحو 8.1٪ الشهر الماضي، بارتفاع من 7.4٪ في أبريل.

ووفقًا لميدفيديف، فإن الأمور ستزداد سوءًا، حيث لا يبدو أن الدول الغربية حريصة على وقف حرب العقوبات ضد روسيا.

وكتب ميدفيديف: “الكل يدرك أنه في ظل حماستهم لتدمير اقتصادنا، فإن أعداءنا سيصلون إلى النهاية، ويفرضون المزيد والمزيد من العقوبات الجديدة ضدنا، ويطردون روسيا من مختلف المنظمات”.