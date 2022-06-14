هاري كين يقود تشكيل إنجلترا أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن تشكيل فريقه لملاقاة نظيره المجري في الجولة الرابعة من دور المجموعات في المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل إنجلترا

في حراسة المرمى: إيرون رامسديل

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - مارك جويهي

خط الوسط: ريس جيمس - كالفن فيليبس - كونور جالايجير - جود بيلينجهام - بوكايو ساكا - جارود بوين

خط الهجوم: هاري كين

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مولينيو بولفرهامبتون.

ويحتل منتخب إنجلترا المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين جمعهما بينما يتواجد المنتخب المجري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط