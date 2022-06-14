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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد طلب رئيسها.. الناتو: أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من السلاح الثقيل

أمين حلف الناتو
أمين حلف الناتو

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، أن أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الأسلحة الثقيلة، وذلك ردًا على دعوة رئيسها فولوديمير زيلينسكي، الشركاء لتزويد كييف بمزيد من الأسلحة بعيدة المدى.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على حلف الناتو بناء "جاهزية أعلى" وتعزيز قدرات أسلحته على طول حدوده الشرقية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وجاءت تصريحاته بعد محادثات غير رسمية في هولندا مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته وزعماء الدنمارك وبولندا ولاتفيا ورومانيا والبرتغال وبلجيكا قبل قمة الناتو الأوسع في مدريد نهاية يونيو.

وأكد أنه وافق على ضرورة تزويد كييف بمزيد من الأسلحة الثقيلة، لكنه لم يذكر تفاصيل.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهولندي للصحفيين في لاهاي "فيما يتعلق بالأسلحة، نقف متحدين هنا أنه من المهم لروسيا أن تخسر الحرب".

وأضاف روته "وبما أننا لا نستطيع أن نواجهها مواجهة مباشرة، فالذي يتعين علينا القيام به هو التأكد من أن أوكرانيا يمكنها خوض تلك الحرب، وأن لديها إمكانية الوصول إلى جميع الأسلحة اللازمة."

الناتو روسيا أوكرانيا ينس ستولتنبرج حلف الناتو

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