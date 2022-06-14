محمد فهيم: 80% معدل تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية

قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغيير المناخ إن الدولة المصرية بدأت تضرب بقوة على ملفات كانت ملفات تضيع الوقت فقط وليست لها أهمية كبيرة.

واضاف "فهيم" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائيه، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية بنسبة ٨٠٪ حتي الآن.

وتابع مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن ملف الاستصلاح الزراعي مكلف على الدولة وله مسؤوليات كبير، ولكن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية القليلة إضافة مئات الآلاف من الأفدنة.