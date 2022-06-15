عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا : الرئيس السيسي يشارك في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج

روسيا: الرئيس السيسي
روسيا: الرئيس السيسي يشارك عبر الفيديو في منتدى سانت بطرسبرج

أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في الجلسة الرئيسية لمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، مؤكدة  عدم وجود ممثلين للدول غير الصديقة لروسيا في المنتدى.

وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت أرسلت دعوات إلى ممثلين رسميين من دول غير صديقة لحضور الحدث "لن يكون هناك ممثلين رسميين من الدول غير الصديقة في المنتدى".

وأوضح مساعد أن هناك 265 شركة أجنبية أكدت مشاركتها في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي الذي ينطلق بنسخته الخامسة والعشرين هذا الأسبوع.

وأوضح أوشاكوف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك عبر الفيديو في الجلسة الرئيسية لمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف.

وأكد أن مصر ستكون الضيف الرئيسي للمنتدى هذا العام، مضيفا "سيحضر وفد مصري كبير يضم مسؤولين رسميين ورجال أعمال.. ترأس الوفد وزيرة التجارة والصناعة".

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 يونيو الجاري.

يشار إلى أن منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرج، في روسيا منذ عام 1997، ويقام تحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.

سانت بطرسبرج السيسي منتدى سانت بطرسبرغ روسيا بوتين الرئاسة الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

حدث نادر.. سيدة بريطانية تحمل مرتين في أسبوع واحد

موضوعات متعلقة

خبير اقتصادي: زيادة المساحة المعمورة في مصر وازدهار الصناعة أهم انجازات السيسي

الخزانة الأمريكية قلقة بشأن الإفراط في استخدام العقوبات ضد روسيا

ترشيحاتنا

التزاما بقرار رابطة الأندية.. علاء عبدالعال: سنصعد الأمر في حالة مشاركة ديانج

اتحاد الكرة: الاستقالة غير مطروحة

لا تعليق.. وكيلة تاو تتحدث عن إمكانية رحيله من الأهلي

دعاء تيسير الزواج .. 6 أمور يجب على الشباب والفتيات اتباعها

مصطفى يونس مرتديًا تيشيرت الزمالك: هذا القميص خيره عليا |فيديو

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 30

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج حبوب الحرارة في الشفايف والجسم للأطفال والكبار

والدها رفض زواجها من العندليب دون علمها.. لماذا اُتهمت زبيدة ثروت بالجاسوسية؟

عاد بعد غياب22 عاما واحتجزها.. تفاصيل خطف فتاة المعادي على يد والدها

حالة نادرة.. شاهد.. ولادة توأم ملتصق من الصدر بمستشفى جامعة أسيوط

فيديو

أسهل من برايل التقليدية.. قصة أول كفيفة تجتاز امتحان الإعدادية على لاب توب|فيديوجراف

بسبب مسلسل وجوه.. حنان مطاوع: لقب الحصان الأسود بيطيرني من الفرحة

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ