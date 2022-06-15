روسيا : الرئيس السيسي يشارك في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج

أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في الجلسة الرئيسية لمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، مؤكدة عدم وجود ممثلين للدول غير الصديقة لروسيا في المنتدى.

وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت أرسلت دعوات إلى ممثلين رسميين من دول غير صديقة لحضور الحدث "لن يكون هناك ممثلين رسميين من الدول غير الصديقة في المنتدى".

وأوضح مساعد أن هناك 265 شركة أجنبية أكدت مشاركتها في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي الذي ينطلق بنسخته الخامسة والعشرين هذا الأسبوع.

وأوضح أوشاكوف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك عبر الفيديو في الجلسة الرئيسية لمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف.

وأكد أن مصر ستكون الضيف الرئيسي للمنتدى هذا العام، مضيفا "سيحضر وفد مصري كبير يضم مسؤولين رسميين ورجال أعمال.. ترأس الوفد وزيرة التجارة والصناعة".

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 يونيو الجاري.

يشار إلى أن منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرج، في روسيا منذ عام 1997، ويقام تحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.