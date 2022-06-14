خبير اقتصادي: زيادة المساحة المعمورة في مصر وازدهار الصناعة أهم انجازات السيسي

قال الدكتور محمد كيلاني الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء بمناسبة مرور 8 سنوات على تولي الرئيس السيسي حكم مصر، أن الرئيس اهتم خلال تلك الفترة بالصناعة وفتح أسواق جديدة في الخارج، فازدهرت الصناعات الغذائية، واعتمدت دول كثيرة على المنتج المصري في أسواقها.

وأشار "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى ارتفاع مؤشر التنمية العمرانية في عهد الرئيس السيسي، حيث كانت المساحة المعمورة في مصر قبل عام 2017 تمثل 7% فقط من المساحة الكلية للدولة، و تضع استراتيجية2030 خطة للوصول إلى 14%، كما شهدنا في الفترة الأخيرة عدد كبير من المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الفترة الأخيرة شهدت تطور كبير في مجال الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، و توسع افقي ورأسي في حجم الاستثمارات، فضلا عن المشاركة الواسعة للقطاع الخاص في الاستثمارات الضخمة، بالإضافة إلى نمو الصادرات المصرية بنسبة 14%، كما شاهدنا تحسن كبير في المجالس التصديرية و الغرف التجارية مما أدى إلى استهداف الكثير من الاسواق الخارجية.

و أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء على أن حجم إنتاج القمح خفض الفجوة بين حجم الإستيراد والإنتاج.