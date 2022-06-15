عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعلن تسجيل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تعلن تسجيل
الصين تعلن تسجيل 235 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية، الأربعاء، أن بر الصين الرئيسي سجل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء، منها 77 إصابة مصحوبة بأعراض و158 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 230 إصابة جديدة، منها 95 إصابة مصحوبة بأعراض و135 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا عند 5226 حالة، حسب وكالة "رويترز".

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 225 ألفاً و54 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

فيما رصدت العاصمة بكين 25 إصابة محلية جديدة بكورونا مصحوبة بأعراض مقابل 42 في اليوم السابق، و38 إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل 32 إصابة في اليوم السابق.

كما رصدت شنجهاي 13 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل 3 في اليوم السابق، وحالتين محليتين جديدتين بلا أعراض مقابل 14 في اليوم السابق.

وفي وقت سابق، اعتبرت سلطات العاصمة الصينية بكين التفشي الجديد لفيروس كورونا أنه "شرس"، موضحة أن مصدره كان حانة في إحدى المناطق الراقية بالعاصمة.

وتعرضت بكين مرة أخرى لتفجر الوباء بعد أيام قليلة فقط من إعلانها إعادة فتح حذرة للأماكن العامة.

وشهدت المدينة أقوى عدوى عنقودية ناجمة عن حانة في أحد أكثر شوارع وسط المدينة ازدحاما بمقياس وشدة أكبر من جميع الحالات السابقة، ما أدى إلى 166 إصابة ذات صلة في 4 أيام.

الصين كورونا الصين اصابات كورونا بكين شنغهاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

ريهام بكير تكشف الأسباب الحقيقية لرحيل موسيماني عن الأهلي |فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-6-2022

موضوعات متعلقة

العثور على كنوز نادرة منذ 3000 عام في الصين

جزر سليمان تدافع عن اتفاقها مع الصين: ضروري لأمننا

ترشيحاتنا

إيهاب جلال يتخلف عن مرافقة بعثة المنتخب في العودة إلى لقاهرة ويتجه لأمريكا

هيئة تنشيط السياحة تثمّن مجهودات محافظة الشرقية في نشر الوعي الأثري

حبس 3 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه تواجه منتحلي صفة موظفي خدمة عملاء بالمنيا

الإعلامي الصغير| محمد العلمي.. أصغر مذيع في دمياط يبدع في إلقاء الشعر.. شاهد

هل يجوز الجمع بين النذر والأضحية في ذبيحة واحدة.. الإفتاء تجيب

في عيد ميلاده.. حكاية مكالمة أخرت انضمام محمد صلاح لليفربول 3 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق سحرية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

لن تصدق.. نفسك ينقطع أثناء النوم والشخير علامة

شاب يرقص على أغاني شعبي بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأزهر بالتدخل

بالعقال والشماغ.. شاهد شاب يرقص بطريقة غريبة في موسم جدة|فيديو

فيديو

أسهل من برايل التقليدية.. قصة أول كفيفة تجتاز امتحان الإعدادية على لاب توب|فيديوجراف

بسبب مسلسل وجوه.. حنان مطاوع: لقب الحصان الأسود بيطيرني من الفرحة

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ