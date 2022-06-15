الصين تعلن تسجيل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية، الأربعاء، أن بر الصين الرئيسي سجل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء، منها 77 إصابة مصحوبة بأعراض و158 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 230 إصابة جديدة، منها 95 إصابة مصحوبة بأعراض و135 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا عند 5226 حالة، حسب وكالة "رويترز".

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 225 ألفاً و54 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

فيما رصدت العاصمة بكين 25 إصابة محلية جديدة بكورونا مصحوبة بأعراض مقابل 42 في اليوم السابق، و38 إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل 32 إصابة في اليوم السابق.

كما رصدت شنجهاي 13 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل 3 في اليوم السابق، وحالتين محليتين جديدتين بلا أعراض مقابل 14 في اليوم السابق.

وفي وقت سابق، اعتبرت سلطات العاصمة الصينية بكين التفشي الجديد لفيروس كورونا أنه "شرس"، موضحة أن مصدره كان حانة في إحدى المناطق الراقية بالعاصمة.

وتعرضت بكين مرة أخرى لتفجر الوباء بعد أيام قليلة فقط من إعلانها إعادة فتح حذرة للأماكن العامة.

وشهدت المدينة أقوى عدوى عنقودية ناجمة عن حانة في أحد أكثر شوارع وسط المدينة ازدحاما بمقياس وشدة أكبر من جميع الحالات السابقة، ما أدى إلى 166 إصابة ذات صلة في 4 أيام.