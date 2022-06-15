غياب 13 لاعبًا .. أزمة في الأهلي أمام إيسترن كومباني اليوم

ضمن منافسات الدوري المصري

يستضيف النادي الأهلي نظيره إيسترن كومباني، مساء اليوم، على ملعب وي السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 14 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

الغيابات

ويفقد الفريق الأحمر أمام ايسترن كومباني التي ستقام مساء اليوم الأربعاء بالدوري المصري جهود 13 لاعباً هم محمد الشناوي وأيمن اشرف وياسر ابراهيم ومحمد مجدي أفشه وعمرو السولية المتواجدين مع منتخب مصر الذي سيواجه كوريا الجنوبية ودياً غداً في سول ، وعلي معلول المتواجد مع منتخب تونس وبيرسي تاو المتواجد مع منتخب جنوب أفريقيا بجانب محمد عبدالمنعم وعلي لطفي وحمدي فتحي ولويس ميكسيوني وعمار حمدي وأكرم توفيق للإصابة.

موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

تقام مباراة الأهلي وإيسترن كومبانى في تمام التاسعة مساء اليوم ، ويدخل المارد الأحمر بقيادة سامى قمصان مباراة الليلة بحثاً عن الانتصارات لإثبات الذات بعد توليه المسئولية خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والذي فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي.

ويحتل النادي الأهلي، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، حيث لعب 16 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكهم 11 هدفا.

بينما يحتل فريق ايسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في مواجهتين فقط وتعادل في 7 لقاءات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 15 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

القنوات الناقلة للمباراة

تذاع مباراة النادي الأهلي وإيسترن كومباني على قنوات أون تايم سبورتس، ويُعلق على اللقاء محمد الكواليني.